МЧС: На "Нашествии" из грязи эвакуировали более 8 тыс. автомобилей

МЧС отчиталось, что на рок-фестивале "Нашествие-2017" в Тверской области из грязи эвакуировали более восемь тыс. автомобилей. Спасателям пришлось использовать технику повышенной проходимости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Продолжаются работы по оказанию адресной помощи участникам и посетителям фестиваля. Автобусами и другим видами транспорта вывезено более 25 тыс. человек, в том числе 12 маломобильных граждан, оказана помощь в эвакуации более восемь тыс. автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для эвакуации застрявших автомобилей привлекались 50 единиц специальной техники. Для перевозки людей, не имеющих личный транспорт, были привлечены 20 автобусов. Крупный музыкальный фестиваль России "Нашествие" проходил с 7 по 9 июля в селе Завидово Тверской области.

По данным МЧС, в результате обильных дождей ухудшились подъездные пути к автопарковкам и палаточному лагерю, на которых находилось более 16 тыс. автомобилей и более 200 тысяч человек. Во время фестиваля дождь практически не прекращался, а температура воздуха не поднимается выше 12 градусов.

В данный момент на месте проведения фестиваля все еще находится много людей и автомобилей, однако из-за того, что дожди прекратились, и земля подсохла, большинство автомобилистов уже может выбраться с парковки самостоятельно, пишет "Газета.ru".

МЧС оказывали помощь автомобилистам бесплатно, однако нашлись на фестивале и те, кто был не прочь заработать на чужой беде. "Трактористы ближайших к фестивалю деревень вчера заработали, вероятно, свои годовые оклады. Сначала их услуги стоили тысячу, потом две, потом три, потом пять. Ставки росли, пока я стоял", - написал на своей странице в Facebook гость фестиваля Михаил Нешевец.

"Второй день нашествия. Очередь на трактор, цена вопроса от 1000 до 3000 рублей", - написал на своей странице в Instagram пользователь gar_emek.

"Это был шестой и последний раз, когда я посетила этот фестиваль. Сказать, что было плохо, это не сказать ничего! Было все - катания на тракторе, толкание машины по уши в грязи, поиски по всему полю ребят, которые нам помогали. Увязнув по самые помидоры и отчаявшись выбраться самостоятельно, нашли тракториста, который пообещал вытянуть за символические 5000 рублей", - написала на своей странице в Facebook Татьяна Тоголукова.



