  • 10 Июль 2017
USD 11.07.2017 60.3014 -0.0778
USD ММВБ 16:17 60.35680  
EUR 11.07.2017 68.7737 -0.1733
EUR ММВБ 16:17 68.7820  
Нефть($) 10.07.2017 46.34 1.00
Нефть(p) 10.07.2017 2794.37 +56.78

МЧС: На "Нашествии" из грязи эвакуировали более 8 тыс. автомобилей

Автор:


© Фото: Instagram / @findir
    следующая

    Темы дня

    Спасателям пришлось использовать технику повышенной проходимости.

    МЧС отчиталось, что на рок-фестивале "Нашествие-2017" в Тверской области из грязи эвакуировали более восемь тыс. автомобилей. Спасателям пришлось использовать технику повышенной проходимости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

    "Продолжаются работы по оказанию адресной помощи участникам и посетителям фестиваля. Автобусами и другим видами транспорта вывезено более 25 тыс. человек, в том числе 12 маломобильных граждан, оказана помощь в эвакуации более восемь тыс. автомобилей", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, для эвакуации застрявших автомобилей привлекались 50 единиц специальной техники. Для перевозки людей, не имеющих личный транспорт, были привлечены 20 автобусов. Крупный музыкальный фестиваль России "Нашествие" проходил с 7 по 9 июля в селе Завидово Тверской области.

    По данным МЧС, в результате обильных дождей ухудшились подъездные пути к автопарковкам и палаточному лагерю, на которых находилось более 16 тыс. автомобилей и более 200 тысяч человек. Во время фестиваля дождь практически не прекращался, а температура воздуха не поднимается выше 12 градусов.

    В данный момент на месте проведения фестиваля все еще находится много людей и автомобилей, однако из-за того, что дожди прекратились, и земля подсохла, большинство автомобилистов уже может выбраться с парковки самостоятельно, пишет "Газета.ru".

    МЧС оказывали помощь автомобилистам бесплатно, однако нашлись на фестивале и те, кто был не прочь заработать на чужой беде. "Трактористы ближайших к фестивалю деревень вчера заработали, вероятно, свои годовые оклады. Сначала их услуги стоили тысячу, потом две, потом три, потом пять. Ставки росли, пока я стоял", - написал на своей странице в Facebook гость фестиваля Михаил Нешевец.

    "Второй день нашествия. Очередь на трактор, цена вопроса от 1000 до 3000 рублей", - написал на своей странице в Instagram пользователь gar_emek.

    "Это был шестой и последний раз, когда я посетила этот фестиваль. Сказать, что было плохо, это не сказать ничего! Было все - катания на тракторе, толкание машины по уши в грязи, поиски по всему полю ребят, которые нам помогали. Увязнув по самые помидоры и отчаявшись выбраться самостоятельно, нашли тракториста, который пообещал вытянуть за символические 5000 рублей", - написала на своей странице в Facebook Татьяна Тоголукова.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июле

      Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

      читать далее →

      Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

      Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

      читать далее →

      Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

      В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

      Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.07.17
      Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
      04.07.17
      Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
      03.07.17
      Старинные российские монеты сегодня
      03.07.17
      Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
      03.07.17
      Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
      03.07.17
      Обзор интернет-магазина EuroMade
      03.07.17
      Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
      26.06.17
      Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm