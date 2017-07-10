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Перекрытие Лесного проспекта стало неожиданностью для водителей

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

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Образовались пробки на Большом Сампсониевском проспекте и окрестных улицах.

Перекрытие Лесного проспекта стало неожиданностью для водителей. Несмотря на то, что ремонтные работы ведутся здесь еще с 6 июля, сегодня, 10 июля, образовались пробки на Большом Сампсониевском проспекте и окрестных улицах.

Согласно информации на сайте ГАТИ, из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- с 6 по 31 июля Лесной проспект от Гренадерской улицы до улицы Академика Лебедева; - с 06:00 31 июля по 6 августа Лесной проспект от Литовской улицы до Гренадерской улицы.

Кроме того, закрывается сквозной проезд транспорта на следующих участках: - с 17 по 21 июля по Нейшлотскому переулку на перекрестке Лесного проспекта и Нейшлотского переулка; - 22 по 25 июля по улице Комиссара Смирнова на перекрестке Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова.

Также закрывается направление движения транспорта по Нейшлотскому переулку от Большого Сампсониевского проспекта к Лесному проспекту с 23:00 28 июля до 06:00 31 июля. Полностью будет закрыто движение транспорта на следующих участках:

- с 8 июля по 31 июля по Лесному проспекту от Литовской улицы до Гренадерской улицы, включая перекрестки; - с 12 по 16 июля Лесной проспект от Гренадерской улицы до Нейшлотского переулка;

- с 12 по 16 июля Лесной проспект от Нейшлотского переулка до улицы Комиссара Смирнова; - с 12 по 16 июля Лесной проспект от улицы Комиссара Смирнова до улицы Академика Лебедева;

- с 12 по 31 июля перекресток Лесного проспекта и Гренадерской улицы; - с 15 по 16 июля перекресток Лесного проспекта и Нейшлотского переулка; - с 15 по 16 июля перекресток Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова.

Объезд осуществляется по 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Александра Матросова, Литовской улице и Боткинской улице.

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