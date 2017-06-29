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Украину накажут за «Евровидение» без России

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© Фото: РИА «Новости»

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Европейский вещательный союз (EBU) наложит штраф за нарушение правил конкурса.

Украину накажут за «Евровидение» без России. Европейский вещательный союз (EBU) наложит штраф за нарушение правил международного конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя EBU Дэвида Гудмана.

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Применить санкции к Украине рекомендовала контрольная группа «Евровидения». Украинская сторона, принимавшая конкурс в 2017 году, «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы», заявил Гудман.

Кроме того, указал представитель EBU, «организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности». В результате, отметил он, внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» поставлена под угрозу.

О какой сумме штрафа для Национальной общественной телерадиокомпании Украины идет речь, пока не уточняется. Гудман лишь сообщил, что рекомендован «существенный штраф». Он может достигать 200 тыс. евро.

Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

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