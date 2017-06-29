В Петербурге вновь начнут продавать карты «Подорожник-Тройка»

В Петербурге вновь начнут продавать объединенные транспортные карты Петербурга и Москвы «Подорожник-Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Их можно будет приобрести с 30 июня в кассах всех станций метрополитена. Стоимость карт «Подорожник-Тройка» - 60 рублей. Правда, пройти по «Единым электронным билетам» сейчас можно только через турникеты №2 и №3 станций метро.

Первая партия объединенных карт поступила в продажу 2 июня, однако за пять дней они были раскуплены. Пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тыс. рублей. За первые дни работы новой карты по ней совершено более 500 поездок в петербургском метрополитене и наземном транспорте.