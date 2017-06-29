Ураганный ветер накроет Петербург в последний день июня. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем - от плюс 15 до 17. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Ночью малооблачно, утром и днем облачно. Утром и днем дожди. Ветер восточный, северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - рассказали в ведомстве.

МЧС рекомендует закрыть окна и убрать хозяйственные вещи с балкона, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Автомобиль необходимо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", - отмечают в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Кроме того, в ГУ МЧС по городу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.