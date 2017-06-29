Telegram внесен в реестр распространителей информации РФ

Telegram внесен в реестр распространителей информации России. Роскомнадзор больше не имеет претензий к создателю мессенджера Павлу Дурову.

«На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации», - заявил глава ведомства Александр Жаров, подчеркнув, что теперь «Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации».

Объявление сделано после того, как Дуров написал «ВКонтакте», что необходимые для регистрации мессенжера данные есть в открытом доступе, и дал на них ссылки. Он сказал, что не возражает против регистрации, если это не повлечет за собой других обязательств.

Регистрация в качестве распространителя информации в РФ обязывает компании, в частности, хранить логи сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки. При этом Дуров отказался предоставлять личные данные и переписку пользователей, а также соблюдать «закон Яровой».

Сегодня, 29 июня, актвисты движения «Открытая Россия» и объединения «Гражданский Петербург» заблокировали вход в петербургский Роскомнадзор в знак солидарности с позицией Павла Дурова.