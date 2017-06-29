Дороги в Московском и Кронштадтском районах отремонтируют за 1,2 млрд рублей

Лучшее в Петербурге

Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.