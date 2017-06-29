Дороги в Московском и Кронштадтском районах отремонтируют за 1,2 млрд рублей. «Дирекция транспортного строительства» Смольного объявила конкурсы, итоги аукционов будут подведены в конце июля.
Максимальная цена контракта на работы в Московском районе составляет 994, 2 млн рублей, в Кронштадтском районе – 186, 4 млн рублей.
Дорожный ремонт проведут на Цветочной улице, участке проспекта Юрия Гагарина от Благодатной улицы до Московского шоссе, Пулковской улице, Волхонскому шоссе, улице Коли Томчака и других.
Дополнительные 1,5 млрд рублей на проведение дорожных работ выделены в рамках весенней корректировки петербургского бюджета. Под эти средства разработана специальная программа, включающая 26 адресов в пяти районах Петербурга. При этом изначально на летнюю кампанию по ремонту дорог предназначалось 3,4 млрд рублей из бюджета.