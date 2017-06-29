Активисты заблокировали вход в петербургский Роскомнадзор. Акцию провели участники движения "Открытая Россия" и объединения "Гражданский Петербург". Об этом на своей странице сообщил координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

"Построили стену на выходе из офиса организации. Потому что не надо лезть в интернет и мешать людям общаться. Свобода информации, как и свобода самовыражения - базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть "заблокированы" от общества", - написал он.

Акция связана с перепалкой между Роскомнадзором и создателем Telegram Павлом Дуровым, которая началась еще 23 июня, когда глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера с требованием представить необходимую информацию о сервисе, а также пригрозил заблокировать Telegram.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга. В итоге Дуров принял решение зарегистрировать Telegram в России, однако отказался предоставлять личные данные и переписку пользователей, а также соблюдать "закон Яровой".