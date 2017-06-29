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В день финала Кубка конфедераций автобусы Петербурга будут работать «нон-стоп»

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© Фото: gov.spb.ru

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27 городских автобусных маршрутов будут открыты до четырех утра.

В день финала Кубка конфедераций, 2 июля, автобусы Петербурга будут работать «нон-стоп». 27 городских автобусных маршрутов будут открыты до четырех утра 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Автобусный транспорт Северной столицы возьмет на себя основную нагрузку по перевозке болельщиков», - рассказали в пресс-службе. В списке маршруты № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

Кроме того, с 00:00 до 06:00 будет осуществляться движение по ночным маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим ветки петербургского метрополитена. Для того, чтобы болельщики смогли посмотреть церемонию закрытия соревнований на «Зенит-арене», в 16:00 начнут движение бесплатные автобусы-шаттлы:

- S2 «Пл. Восстания» - автостанция «Крестовский остров»,

- S3 «ст.м. «Петроградская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S4 «ст.м. «Выборгская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S6 «ст. метро «Чкаловская» - Спортивная ул.»,

- S10 «Аэропорт «Пулково» - пересечение Северной дороги и ул. Рюхиной».

Автобусы маршрута S1 «Аэропорт «Пулково» - пл. Восстания» вновь будут курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 2 июля до 05:00 3 июля. Отправка автобусов от станций метро и аэропорта до Крестовского острова вновь будет осуществляться до начала матча, приостановится на время его проведения (кроме S1) и возобновится после окончания матча (кроме S2).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет финал чемпионата 2 июля в 21:00. Сборная Россия уже вылетела с Кубка конфедераций.

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