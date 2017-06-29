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Скульптуры северного павильона Аничкова дворца отправят на реставрацию

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© Фото: Instagram / @repich_alesya

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Также в этом году будут отреставрированы фасады с крышей павильона.

Чугунные скульптуры северного павильона Аничкова дворца на Невском проспекте, 39, отправят на реставрацию. Их демонтируют уже сегодня вечером, 29 июня. Об этом сообщает "Интефакс" со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Статуи изображают старого и молодого воинов, они создавались как символы народа, защитившего Россию в войне 1812 года. Скульптуры были выполнены мастером Василием Демут-Малиновским.

Сейчас они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют сильные загрязнения, следы коррозии металла. Также в этом году будут отреставрированы фасады с крышей павильона.

Павильоны Аничкова дворца стали одними из первых архитектурных памятников победы в Отечественной войне 1812 года. Они были построены в 1817-1818 годах по проекту архитектора Карла Росси.

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