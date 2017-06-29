В Москве умер бывший солист «Иванушек» Олег Яковлев

В Москве в возрасте 47 лет умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев. Об этом сообщила его девушка и продюсер Александра Куцевол на своей странице в Instagram.

Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, куда он попал 28 июня с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины заболевания не уточнялись.

Яковлев вошел во второй состав «Иванушек», сменив в 1998 году Игоря Сорина. Певец был составе группы до 2013 года, а затем занялся сольной карьерой. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.