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На Яхтенном мосту включили новую тепло-белую подсветку

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© Фото: Наталья Зубова / pylon.ru
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    Для подсветки моста используется почти 670 высокоэффективных светодиодных светильников и прожекторов.

    На Яхтенном мосту включили новую тепло-белую подсветку. Проект подсветки выполнили специалисты ЗАО "Петербургские сети". Об этом сообщается на сайте ЗАО "Пилон".

    Для подсветки моста используется почти 670 высокоэффективных светодиодных светильников и прожекторов. Они освещают пролетные строения, опоры моста снаружи и внутри и подпорные стены. Общая потребляемая мощность установки архитектурно-художественной подсветки моста составляет около 36 кВт.

    Своевременное включение архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения происходит благодаря работе автоматизированной системы управления наружным освещением. Цветные огни (зеленый, красный, белый), которые также можно наблюдать на мосту в темное время суток, являются элементами навигационной сигнализации.

    Яхтенный мост через реку Большую Невку был открыт 26 мая, это было приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытали только футбольные болельщики, которые посетили тестовые матчи на "Зенит-арена" 7 и 17 мая.

    Пешеходный мост стал одним из требований ФИФА, он обеспечит доступ зрителей к стадиону. Стоимость моста составила 1,86 млрд рублей, в строительство вложились компании "Метрострой", "Пилон", "АБЗ-Дорстрой", "ВАД" и "ПО «Возрождение". Длина моста 490 метров, а ширина - 17 метров.

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