Небо Петербурга 9 июля вновь озарит фейерверк. Он станет финальным аккордом «Балтийской яхтенной недели». Об этом сообщается на сайте KadaGo.

Световое шоу «Вальс парусов» начнется в 22:00 и завершится в 22:30. Фейерверк запустят с борта судна в 22:15.

Также в программе фестиваля парад яхт разного калибра, соревнования ведущих яхтсменов страны, встреча немецкого брига Roald Amundsen и возможность совершенно бесплатно прогуляться по кораблю. Помимо этого, петербуржцы и гости города смогут бесплатно покататься на парусных яхтах.

Развлекательная программа будет представлена не только на воде: выставки, ярмарки, семинары и кинопоказы в рамках Яхтенной недели пройдут на территории Петропавловской крепости. Фестиваль начнется 3 июля в 12:00 и будет торжественно завершен 9 июля в 22:30, его программу можно посмотреть по этой ссылке.