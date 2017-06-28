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Шнуров и Пиотровский выпустят книгу об истории русского мата

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Между ними достигнута договоренность, готовится рукопись будущего издания.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и издатель Борис Пиотровский начали работу над совместной книгой об истории русского мата. Об этом сообщает «Собака.ru».

Между ними достигнута договоренность, готовится рукопись будущего издания. Сроки выхода книги пока не называются. Книга о русском мате выйдет в издательстве «Арка» — главным в городе поставщик интеллектуальных бестселлеров — идеологом которого является Борис Пиотровский.

Среди книг издательства — «Феноменология архитектуры Петербурга» Александра Степанова, пособие Изабель Глорье-Дезуш «Как говорить с детьми о традиционном искусстве народов Африки, Америки, Азии и Океании», сборник статей Михаила Пиотровского «Для музеев нет табу. 50 статей за 10 лет», а также богато иллюстрированная книга профессора Евгения Анисимова «Русское искусство глазами историка, или Куда ведет Сусанин».

За свою издательскую деятельность Борис Пиотровский в этом году был номинирован на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017 журнала «Собака.ru».

В этом году группировка «Ленинград» отмечает 20-летний юбилей гастрольным туром «20 лет на радость». Также в июне вышла книга «Ленинград»: невероятная и правдивая история» журналиста Максима Семеляка.

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