Картина дня: «Зенит», Telegram и военно-морской салон

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало расставание «Зенита» с тренером Мирча Луческу. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (12:45), «Деловой Петербург» (13:35) и «Санкт-Петербург.ру» «13:53).

Петербургский футбольный клуб выплатил Луческу 2,5 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта. По информации «Фонтанки.ру», у тренера больше нет претензий к команде. Вопрос со штабом Луческу остается открытым - в «Зените» в настоящий момент остаются работать его помощник Анатолий Тимощук и тренер вратарей Томаш Рогич.

Изначально Луческу требовал за недоработанный год разорванного контракта четыре млн евро. Он возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в «Зенит» был ошибкой. В начале июня «Зенит» подписал на три года контракт с Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и петербургским клубом подразумевает продление контракта еще на три года.

Второй по значимости темой дня стала новость о том, что основатель Telegram Павел Дуров предоставил Роскомнадзору все необходимые документы для регистрации мессенджера в РФ.

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram», - отметил Дуров в своем посте во «ВКонтакте».

В нем же Дуров дал ссылки на регистрационные данные Telegram. «Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», - добавил Дуров.

Он также отметил, что готов продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.

Третье темой дня, по мнению «Монитора», стал открывшийся военно-морской салон. Для участия нем к берегам Петербурга прибыли экипажи 16 боевых кораблей ВМФ России. Корабли будут участвовать в демонстрационной части салона – зрители увидят около 50 кораблей, катеров, а также судов российского вооружения.

Салон проходит с 28 июня по 2 июля. В рамках салона гости посетят военные корабли России, узнают об их предназначении и особенностях. Кроме того, пройдут две парусные регаты на приз Международного Военно-Морского салона МВМС-2017.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».