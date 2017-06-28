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Депутаты Петербурга одобрили законопроект о компенсации владельцам снесенных гаражей

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© Фото: Ирина Геращенко / РИА "Новости"

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Инициатива исходит от депутата от «Единой России» Елены Раховой.

Депутаты Петербурга одобрили законопроект о компенсации владельцам снесенных гаражей. Инициатива исходит от депутата от «Единой России» Елены Раховой, пишет АБН.

Законопроект поддержали 42 депутата. При этом аналогичный документ депутата от «Партии роста» Оксаны Дмитриевой не приняли – за него отдали голоса девять парламентариев.

Дмитриева предложила свой законопроект на прошлом заседании, однако парламент отказался его рассматривать. Тогда выяснилось, что аналогичный документ разрабатывает Рахова. В таком случае законопроекты нужно рассматривать вместе.

Парламентарий Дмитриева уже несколько лет пытается решить проблему владельцев гаражей во Фрунзенском района Петербурга. Речь идет об урегулировании имущественных прав и выплате компенсаций. На месте гаражей планируют построить жилье. Фактически проблема возникла из-за того, что земля была передана инвестору без расторжения договоров с владельцами гаражей.

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