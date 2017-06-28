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В Петербурге арестовали двух предполагаемых террористов

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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Они являются членами запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

В Петербурге арестовали двух предполагаемых террористов. Они являются членами запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кировский районный суд сегодня, 28 июня, отправил в СИЗО 43-летнего Мирзобарата Мирзошарипова и 31-летнего Магомеда Ахимова. Срок меры пресечения - один месяц и четыре дня. Мужчин подозревают в организации деятельности террористической организации и участии в ней (статья 205.5 Уголовного кодекса РФ).

Мирзошарипов успел отсидеть 13 лет за террористическую деятельность в Таджикистане. Сейчас он разыскивается как член международной террористической организации. В Петербург прибыл нелегально. Уроженец Дагестана Азимов по делу «Хизб ут-Тахрира» ранее проходил как свидетель. После нескольких допросов он решил уехать в Швецию, где безуспешно пытался получить политическое убежище, и остался в России.

Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге и области, по версии следствия УФСБ, началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата».

По делу, возбужденному в ноябре 2013 года следственной службой УФСБ, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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