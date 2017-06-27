УФАС: Смольный проводит торги по наружной рекламе с нарушениями

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало, что Смольный проводит торги по наружной рекламе с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФАС пожаловались ЗАО «Постер», ООО «Техмаш» и ООО «Престиж-Строй». Они заявили, что конкурсная документация на установку рекламных конструкций комитета по печати и взаимодействию со СМИ должна быть изменена.

Заседание по этму вопросу состоялось сегодня, 27 июня. По итогам рассмотрения жалобы признаны обоснованными. Комитету будет выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлении сроков проведения торгов.

В ходе заседания комиссии также были рассмотрены жалобы ООО «Атоминновация», ООО «Рекламное агентство «Стоик», ООО «Сайн Сити», ООО «Рекламное агентство «Точка опоры». Эти жалобы решили перенести на 6 июля.