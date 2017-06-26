Петербуржцам предлагают выбрать места для платных велопарковок

Петербуржцам предлагают выбрать места для платных охраняемых велопарковок. Опрос запустил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Для участия в опросе необходимо иметь аккаунт на почтовом сервисе Google.

«Результаты исследования будут в дальнейшем использованы в работе над перспективными проектами в сфере развития велосипедной инфраструктуры города», - говорится в сообщении Смольного.

В 2017 году в Северной столице будут проложены пять веломаршрутов, которые представляют собой связную велосипедную сеть:

- «Станция метро «Крестовский остров» – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)»;

- «Набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой»;

- велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны;

- «Гражданский проспект – Центр (до Гренадерского моста)»;

- «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)».