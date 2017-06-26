Улице Пролетарской Диктатуры вернут историческое название

Улице Пролетарской Диктатуры, расположенной рядом со Смольным в центре Петербурга, вернут историческое название. До этого, в течение почти 90 лет, улица носила название Лафонская - в честь одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц.

"С учетом решения Топонимической комиссии от 30 июня 2016 года правительство Петербурга постановляет возвратить улице Пролетарской Диктатуры в Центральном районе историческое наименование Лафонская улица", - говорится в документе правительства Петербурга.

Улица тянется от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка. Название "улица Пролетарской Диктатуры" она получила в 1952 году. Расположенная на данной улице площадь Пролетарской Диктатуры свое название не изменит.