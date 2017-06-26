7:3 в пользу «ДИЕДА»

Есть три вполне понятных причины, чтобы отказаться от здоровой еды. Правильно питаться:

Сложно

Нужно постоянно считать калории, раскладывать каждый бутерброд на белки, жиры, углеводы. Помнить, что с чем сочетать и в какое время суток съесть.

Скучно

Что может быть аппетитного в вареной грудке и пареных овощах? Ну ок, один раз это реально съесть, но каждый день?!

Бессмысленно

Страшно подумать, чем кормили этих цыплят и чем поливали грядки с овощами! Регулярные разоблачения Роспотребнадзора способны отравить последнюю надежду на полезную пищу.

Нам тоже эти причины показались убедительными. Глупо весь день заниматься подсчетами, грустно есть невкусную еду и опасно употреблять продукты, в которых вы не уверены. Поэтому мы создали современный сервис по производству и доставке сбалансированного здорового питания – «ДИЕДА».

Учли все запросы, проблемы, пожелания и разработали программы для людей с разными целями и задачами. Для тех, кто просто заботится о своем здоровье, для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов или поддержать вес, для тех, кто активно занимается спортом и включает в тренировки высокие физические нагрузки.

Во всех этих случаях питание – фактор принципиальный, от него на 80% зависит корректная работа всех систем организма, результативность похудения и набора мышечной массы. И еще от того, что мы едим, часто зависит наше настроение!

Поэтому мы превратили еду в полезное удовольствие. Это стало возможным благодаря соблюдению семи правил:

Клиент не должен быть голодным

Посягнем на авторитеты: нам не нравится совет, который приписывают великой Майе Плисецкой. На вопрос: «что делать с лишним весом?» она ответила «Закрыть рот». Остроумно, но не полезно. Голод – такой же враг здоровью, как и переедание.

Поэтому наши клиенты едят 5 раз в день, то есть каждые 2-3 часа. Такой режим способствует равномерному распределению и усвоению питательных веществ, не приводит к скачкам инсулина в крови. Ну и, наконец, вы просто не успеваете проголодаться, а значит, чувствуете себя комфортно!

Все по правилам

При этом важно, чтобы на завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин вы ели то, что нужно организму именно в это время. Поэтому диетолог и практикующие тренеры просчитывают калории, распределяют соотношение полезных веществ и витаминов и составляют педантичное меню-расписание. А шеф-повар разрабатывает программы правильного питания, воплощая в блюдах высокой кухни сложные уравнения с калориями и граммами.

Никаких сомнительных продуктов

Хочется и здесь сказать образно и эффектно, но безопасность – это тема, к которой мы относимся слишком серьезно. Поэтому простите нас за абзац без эмоций:

Мы работаем лишь с проверенными поставщиками и готовим только из самых свежих продуктов. В наших блюдах нет ГМО, красителей, вредных пищевых добавок и рафинированных сахаров. Продукты проходят строгий контроль качества, а блюда готовятся непосредственно перед отправкой.

Программы на выбор

Не бывает универсальной, одной для всех системы правильного питания. Вы лучше нас знаете, что именно вам нужно: поддержать или скорректировать вес, тренироваться в обычном режиме или усиленно готовиться к соревнованиям и марафонам.

Определитесь с целью, и мы поможем подобрать программу с необходимым нутриентным соотношением и суточной калорийностью от 1200 до 2500 килокалорий.

Вкус и разнообразие

В нашем меню более 100 уникальных блюд ресторанного уровня. Специально для вас мы адаптировали под принципы сбалансированного питания рецепты европейской кухни, в том числе – очень вкусных десертов. Просто мы сделали их еще и полезными!

Дефицит времени – не повод есть гадости

Откуда берутся все эти перекусы, фаст-фуды и полуфабрикаты? Причина чаще всего одна – катастрофическая нехватка времени. Вездесущие британские ученые подсчитали, что человек тратит 4% своей жизни на покупку продуктов и приготовление еды! И это, пожалуй, тот редкий случай, когда данному источнику веришь безоговорочно.

Мы избавим вас от необходимости тратить жизнь на походы по магазинам и приготовление еды. И выбирать между фаст-фудом и потерей бесценных часов тоже больше не придется. Вам достаточно назвать удобное время и место, и наш курьер привезет еду, упакованную в герметичные одноразовые контейнеры. А свой досуг вы проведете так, как вам нравится!

Мы против диет

Правильное питание – это не диета, а образ жизни. Причем образ жизни высокого качества. Вам не придется голодать, есть однообразную еду и тосковать о возможности однажды насладиться чем-нибудь вкусненьким. Потому что вкусно будет 5 раз в день!

Наша еда помогает поправить здоровье и добиться успеха в спорте! Хотите попробовать – новую еду и новый стиль жизни? Оформите на нашем сайте или позвонив по номеру 8-931-590-12-10 (WhatsApp, Viber, Telegram) заказ на одну из программ, либо воспользуйтесь предложением на пробный пакет за 1000 рублей!