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Говорунов: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины, бьются витрины и льется кровь

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

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Таким образом он прокомментировал прошедшую 12 июня акцию протеста на Марсовом поле.

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, прошедшую 12 июня акцию протеста на Марсовом поле, заявил, что власти не допостят разноса, когда горят машины, бьются витрины и льется кровь. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Он также заявил, что альтернатива Марсову полю как площадке для публичных мероприятий пока не найдена. Ранее Общественный совет ГУ МВД России решил, что необходимо запретить проводить публичные мероприятия на Марсовом поле.

"Каких-то решений по этому вопросу пока нет. Пока идет процесс раздумий. Варианты есть, но жизнь показывает, что, предоставляя тот или иной квадрат петербургской земли, определенные движения эти варианты не устраивают. Они говорят: "А мы пойдем там, где мы хотим». Вот здесь я хочу сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет очень жестко реагировать. Мы за то, чтобы были возможности для высказывания своей позиции, но все это должно быть согласовано и происходить в цивилизованном режиме. Будем делать все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины и бьются витрины и льется кровь", – подчеркнул Александр Говорунов.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

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