На стрелке Васильевского острова в честь "Алых парусов" зажгут Ростральные колонны. Факелы будут гореть пять часов - с 22:00 до 03:00. Об этом сообщили в пресс-службе "Петербурггаза".

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В этом году колонны зажигают не только в честь праздника выпускников, 23 июня исполняется 60 лет с того дня, как газовые факелы загорелись впервые.

Праздник выпускников "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 будет свето-пиротехническое шоу в акватории Невы. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ.

Ростральные колонны были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона, который украсил их рострами кораблей. Это олицетворение показывает мощь и величие морского флота государства, а также отсылает к древнеримскому обычаю украшать колонны рострами поверженных (трофейных) вражеских кораблей.

Внутри каждой колонны находится винтовая лестница, ведущая на верхнюю смотровую площадку с огромной чашей-светильником и металлической треногой, удерживающей ее. В чашу заливали конопляное масло, дающее огромный огненный столб, указывающий путь кораблям во мраке ночи или пелене тумана

Так было до 1896 года, когда к колоннам подвели электричество, но из-за возросших затрат отказались применять этот способ. В 1957 году к маякам из соображений экономии подвели газ и теперь, в наши дни, зажигают только по особо торжественным случаям.