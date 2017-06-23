Петербургским кафе хотят запретить торговать алкоголем в таре по ночам. Комитет по законодательству ЗакСа предложил изменить закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Петербурге". Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Документ поддержали на сегодняшнем заседании комитета, 23 июня. Инициатива запрещает продажу алкоголя ночью в пунктах общественного питания в таре и упаковке - банках, бутылках и стаканчиках.

Депутаты считают, что таким образом, магазины, прикрывающиеся пунктами питания, больше не смогут откупоривать бутылки и продавать их на вынос.

"В магазинах сейчас выбор алкогольной продукции шире, чем молочной. Постоянно открываются лжебары, люди жалуются. Этот закон прикроет недобросовестные точки общественного питания, в ресторанах по-прежнему можно будет заказать алкоголь, их эта норма не затронет", - заявил автор законопроекта Денис Четырбок.