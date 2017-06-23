Российские корабли атаковали ИГ крылатыми ракетами (ВИДЕО)

Российские корабли атаковали боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

Удары нанесли из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар". При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

Целями удара были пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама. При этом на складе после попадания ракеты сдетонировал арсенал. Остатки боевиков уничтожили воздушными ударами бомбардировщики ВКС. В ведомстве подчеркнули, что своевременно проинформировали об атаке командования Турции и Израиля.

Россия проводит операцию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции известно минимум о трех случаях применения "Калибров" против ИГ в Сирии. Последний раз российские корабли атаковали "Калибрами" позиции террористов в мае, тогда корабли целью удара стали силы боевиков в районе Пальмиры.

Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 км и могут преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: при полете они постоянно меняют высоту и направление, это делает их обнаружение очень сложной задачей.

Видео: RT