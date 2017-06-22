На Медведева подали в суд за блокировку в Twitter

На премьер-министра РФ Дмитрия Медведева подали в суд за блокировку в Twitter. Заявление подал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте оппозиционного политика.

«Дмитрий Медведев высоко оценил работу Георгия Албурова из нашего отдела расследований, и забанил его в Twitter. Это не только осложняет Жоржу работу, но, как выяснили наши юристы, абсолютно незаконно», - рассказал Навальный.

Как утверждает юрист ФБК Владлен Лось, правительство России, по закону, должно соблюдать принцип гласности. Для этого все граждане РФ должны иметь доступ к источникам, информирующим о деятельности кабинета министров.

Лось сделал вывод о том, что страница в Twitter Медведева относится к таким источникам, поскольку ссылка на его аккаунт есть на сайте правительства. 26 марта и 12 июня во многих городах России прошли митинги против коррупции, организованные ФБК.

Протестующие от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для акций стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

Видео: navalny.com