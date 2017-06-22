Токсовский тоннель под КАД частично перекроют с 26 июня

Токсовский тоннель под основным ходом КАД частично перекроют с 26 июня. Дорожники закроют одно направление из-за ремонта тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Будет полностью закрыта для движения автомобильного транспорта одна половина тоннеля по направлению в Ленобласть. Введено ограничение пропускной способности тоннеля. Организован перепуск движения на вторую половину. Движение автомобильного транспорта будет осуществляется по одной полосе в каждом направлении в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения» - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, а также водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Работы будут идти в три смены в круглосуточном режиме.

«Будет произведен ремонт деформационных швов и разрушенных участков железобетонных конструкций. Окраска металлических и железобетонных конструкций сооружения. Восстановление облицовки. Устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Ремонт системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, автоматизированной системы контроля и управления оборудованием, системы вентиляции, системы канализации и водоснабжения. Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 метров, генеральный подрядчик: ООО «КАРСТ». Ремонт тоннеля закончат к 1 декабря 2018 года.