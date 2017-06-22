Рассекречены уникальные документы о начале Великой Отечественной войны. На сайте Минобороны России начал работу специальный раздел, посвященный событиям 22 июня 1941 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявших управление в первые дни войны, на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии", - говорится в сообщении ведомства.

В ответах советских командиров содержится информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых - маршал Советского Союза Иван Баграмян, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

Особый интерес, отмечают в Минобороны, вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.