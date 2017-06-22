  • 22 Июнь 2017
USD 22.06.2017 60.0000 +1.4214
USD ММВБ 11:17 59.99410  
EUR 22.06.2017 66.7980 +1.4770
EUR ММВБ 11:17 66.7920  
Нефть($) 21.06.2017 44.76 2.33
Нефть(p) 21.06.2017 2685.60 +200.11

ВЦИОМ: Россияне перестали бояться нападения на Россию извне

Автор:


© Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости»

Темы дня

Согласно опросу, 53% россиян считают, что военной угрозы для России в настоящий момент нет.

Россияне перестали бояться нападения на Россию извне. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут «Известия».

Согласно опросу, 53% россиян считают, что военной угрозы для России в настоящий момент нет. А в случае нападения на РФ конфликт будет локальным, уверены 54% респондентов.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал, что исторический максимум индекса угрозы за весь период измерений (с 1990 года) был зафиксирован в феврале 2015 года.

«На фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и принятия антироссийских санкций 68% россиян ощущали реальную угрозу военного нападения извне. Но уже в октябре 2015 года - после начала операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии - опасения относительно внешней угрозы постепенно стали ослабевать. Сегодня оценки ее вероятности опустились до уровня довольно спокойного 2009 года. Это происходит на фоне растущей уверенности наших сограждан в том, что российские Вооруженные силы способны защитить страну от любого нападения», - отметил Константин Абрамов.

В 1990-е годы большинство респондентов - 34% - отмечали отставание советских Вооруженных сил от лучших армий мира. В июне 2017 года о способности российских ВС защитить страну от нападения заявили уже 47%. При этом 36% опрошенных указали, что Вооруженные силы РФ - самые эффективные и боеспособные в мире. Только 10% россиян полагают, что отставание от других армий у российских ВС все-таки есть.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводил 16 и 17 июня 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Социологи общались с респондентами по телефону. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm