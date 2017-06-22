ВЦИОМ: Россияне перестали бояться нападения на Россию извне

Россияне перестали бояться нападения на Россию извне. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут «Известия».

Согласно опросу, 53% россиян считают, что военной угрозы для России в настоящий момент нет. А в случае нападения на РФ конфликт будет локальным, уверены 54% респондентов.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал, что исторический максимум индекса угрозы за весь период измерений (с 1990 года) был зафиксирован в феврале 2015 года.

«На фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и принятия антироссийских санкций 68% россиян ощущали реальную угрозу военного нападения извне. Но уже в октябре 2015 года - после начала операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии - опасения относительно внешней угрозы постепенно стали ослабевать. Сегодня оценки ее вероятности опустились до уровня довольно спокойного 2009 года. Это происходит на фоне растущей уверенности наших сограждан в том, что российские Вооруженные силы способны защитить страну от любого нападения», - отметил Константин Абрамов.

В 1990-е годы большинство респондентов - 34% - отмечали отставание советских Вооруженных сил от лучших армий мира. В июне 2017 года о способности российских ВС защитить страну от нападения заявили уже 47%. При этом 36% опрошенных указали, что Вооруженные силы РФ - самые эффективные и боеспособные в мире. Только 10% россиян полагают, что отставание от других армий у российских ВС все-таки есть.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводил 16 и 17 июня 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Социологи общались с респондентами по телефону. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.