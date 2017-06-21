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Новый директор Исаакия выступил против референдума по передаче собора РПЦ

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© Фото: Instagram / @kary_nos

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По его мнению, референдум не отразит общественное мнение в полном объеме.

Новый директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров выступил против референдума по передаче здания Русской православной церкви. По его мнению, референдум не отразит общественное мнение в полном объеме. Об этом сообщает РБК.

«Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме, и вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос, потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», - заявил Мудров. По словам директора, в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.

«Проблем у нас сегодня с церковью нет. Наши отношения на сегодняшний день отрегулированы с петербургской епархией. В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является старшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача - работать над усовершенствованием музейной деятельности», - подчеркнул директор.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. «Фонтанка.ру» опубликовала новость, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатора Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы.

После этого РИА «Новости» сообщили, что Ирада Вовненко сама уходит из музея. В итоге пресс-служба музея «Исаакиевский собор» опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. В итоге 15 июня, стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

В разговоре с РБК Мудров заявил, что ни разу не видел Ираду Вовненко, ранее исполнявшую обязанности руководителя музея. «В первый день моей работы поступило ее заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию, и я подписал приказ», - отметил директор.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

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