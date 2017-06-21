Картина дня: поезда из Москвы на «Алые паруса» и митинги

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали дополнительные поезда из Москвы в Петербург на праздник выпускников «Алые паруса». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали канал «Piter tv» (13:30), «Невские новости» (13:55) и «47news» (14:05).

В связи с популярным праздника, АО «ФПК» решило назначить дополнительные пассажирские поезда №76 и №86 Москва - Петербург на 23 июня. В состав будут включены купейные, плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для сидения.

Поезд № 76 отправится из столицы 23 июня в 08:15 и прибудет на Московский вокзал в Петербург в 16:55. Поезд будет останавливаться в Твери и Бологом. Поезд № 86 отправляется из Москвы 23 июня в 14:20 и прибудет в 23:25 на Ладожский вокзал. Остановки будут в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Окуловке.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали митинги. Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти решило проверить действия сотрудников ОМОНа в связи с задержаниями журналистов на несанкционированной акции протеста против коррупции 26 марта.

Предположительно на Марсовом поле и площади Восстания тогда были задержаны корреспонденты «Ведомостей», «Новой газеты», «Интерпресса» и «Коммерсанта». После этого в Росгвардию было направлено коллективное обращение журналистского сообщества.

«При установлении фактов нарушения прав журналистов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в ответе начальника управления Росгвардии Андрея Бакуменко.

В десятках городов России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованная Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Закс.ру».