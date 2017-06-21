Разработан рецепт настоящего «кофе по-петербургски»

Специалисты Музея кофе разработали чисто петербургский напиток по заказу комитета по внешним связям. Сотрудники музея тщательно изучили множество исторических документов и нашли упоминания о первом кофе, сделанном в Петербурге. Об этом сообщает «Собака».

«Предполагается, что этот рецепт будет использоваться на официальных мероприятиях комитета по внешним связям с целью знакомства жителей и гостей нашего города с петербургской историей и гастрономическими традициями города», - сообщили в ведомстве.

Впервые кофе в качестве бодрящего напитка в России стали употреблять при Петре I - до этого его использовали как лекарство. Специалисты Музея кофе также добавили, что Петербург на протяжении всей своей истории считался именно кофейной столицей. В Москве, например, больше ценился чай.

Специалисты предложили рецепт кофе «не очень крепкого, но с ярким вкусом, который призван напомнить сам Петербург», а молочная пена в рецепте символизирует белые ночи.

Рецепт кофе «по-петербургски»: на одну порцию: 18 г свежеобжаренного кофе Арабика, 80 мл горячей воды, 1-2 столовые ложки молочной пены. Приготовить двойной эспрессо. Пока готовится эспрессо, при помощи капучинатора вспенить молоко. В эспрессо добавить горячую воду. В готовый напиток добавить 1-2 столовых ложки молочной пены. Подавать со стаканом воды.