Многодетных мам лишили возможности брать отпуск в любое время

Матерей с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет лишили возможности брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Об этом сообщают «Известия».

Акт времен СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей», был отменен еще весной, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось. Теперь многодетные мамы призывают вернуть им право на отпуск в удобное время.

В Минтруде «Известиям» подтвердили, что акт отменен. Однако будет ли эта норма внесена в другие документы, пока не понятно.

«Да, действительно, этот акт был отменен. Предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах», - сказали в пресс-службе ведомства.