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ИТМО вошел в рейтинг лучших университетов Европы

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© Фото: Instagram / @spbifmo

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Список вузов составило агентство Times Higher Education.

Петербургский Университет ИТМО вошел в рейтинг лучших университетов Европы. Список вузов составило агентство Times Higher Education (THE). Об этом сообщает ТАСС.

Россия представлена в европейском топе 24 университетами. ИТМО занял позицию 191-200 и третье место среди вузов России, после МГУ (93 место) и МФТИ (151-160).

Наиболее широко в европейском рейтинге представлена Великобритания - 91 вуз. Первую строчку занимает Оксфордский университет, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона (вторая и третья позиции). На втором месте по числу вузов, вошедших в топ, - Германия (41 вуз).

"Стратегия развития вуза ориентирована прежде всего на качественные изменения и глубокую трансформацию всего университета, и продвижение университета в рейтингах является следствием этих процессов, уже запущенных в вузе", - отметила начальник управления стратегического развития Университета ИТМО, менеджер проекта 5-100 Марианна Чистякова.

По ее оценке, высокие позиции Университета ИТМО в рейтинге THE стали результатом совместной работы преподавателей, ученых, студентов и администрации вуза. В рейтинге лучших университетов Европы отразилась "правильная стратегия ИТМО по завоеванию ведущих позиций на мировом рынке исследований, глубокая конвергенция информационных и фотонных технологий, их трансляция в различные социально значимые области - от медицины и урбанистики до искусства".

По словам директора Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Ильи Куфтырева, "новый рейтинг семейства THE позволяет более наглядно увидеть конкурентную картину в границах именно европейского образовательного пространства".

Университет ИТМО ведет подготовку специалистов в области IT, фотоники, робототехники, квантовых коммуникаций, трансляционной медицины, урбанистики, Art&Science, Science Communication.

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