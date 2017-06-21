В Петербурге проверят ОМОН в связи с задержаниями журналистов на митинге 26 марта

Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти проверит действия сотрудников ОМОНа в связи с задержаниями журналистов на несанкционированном митинге против коррупции 26 марта. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Предположительно на Марсовом поле и площади Восстания тогда были задержаны корреспонденты "Ведомостей", "Новой газеты", "Интерпресса" и "Коммерсанта". После этого в Росгвардию было направлено коллективное обращение журналистского сообщества.

"При установлении фактов нарушения прав журналистов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в ответе начальника управления Росгвардии Андрея Бакуменко.

В десятках городов России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованная Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130. Аналогичная акция протеста прошла 12 июня.