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ЕСПЧ: Российский закон о гей-пропаганде является дискриминационным

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Суд пришел к мнению, что закон нарушает право на свободу самовыражения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения. Об этом сообщает «Медуза».

Против такого решения проголосовал только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. В своем особом мнении он поддержал позицию Москвы, которая напомнила, что «положительный образ гомосексуальности пагубно влияет на развитие детей и ставит их под угрозу сексуального насилия».

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев. Все они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Суд постановил выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву почти 50 тыс. евро компенсации.

Минюст РФ заявил, что не согласен с решением ЕСПЧ и будет его обжаловать в Большой палате Европейского суда. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что руководство страны изучит решение ЕСПЧ, но подчеркнул, что введенный в России запрет распространяется только на пропаганду среди несовершеннолетних.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который является ярым борцом против гей-пропаганды, заявил, что считает решение ЕСПЧ предсказуемым. «Данное решение, с которым мы имеем удовольствие ознакомиться, говорит о верном и правильном пути, который выбрала наша страна в деле сохранения своей культурной и человеческой идентичности. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать институт традиционной крепкой семьи и оградим детство от посягательств со стороны всевозможных меньшинств», - цитирует Милонова РИА «Новости».

По мнению Милонова, ЕСПЧ превратился из взвешенного арбитража в инструмент политического давления, но «детство, семья, воспитание и духовные традиции страны не должны находиться в плоскости императивов и мейнстримов заштатной европейской организации, пораженной болезнью толерантности в терминальной стадии».

Административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних действует в России с лета 2013 года. За это грозит до пяти тыс. рублей штрафа, а если пропаганда велась в интернете - до 100 тыс. рублей. До принятия федерального закона подобные запреты вводились в Рязанской и Архангельской областях, а также в Петербурге. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.

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