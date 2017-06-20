Полтавченко: Бывает врачи смотрят на пациента как на болванку

Губернатор Георгий Полтавченко рассказал, что петербургские врачи порой смотрят на пациента как на болванку. Свои претензии он высказал чиновникам, курирующим городское здравоохранение, на заседании правительства 20 июня. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Вначале Полтавченко спросил председателя комитета по здравоохранению Валерия Колабутина о том, какое количество петербуржцев удовлетворено медицинским обслуживанием.

Чиновник заявил, что, по результатам опроса, проведенного его комитетом, 68% горожан довольны поликлиниками, 72% – довольны городскими стационарами.

"Я не зря спросил у вас оценку качества услуг. Цифры вроде неплохие – 70% довольных. С другой стороны, это значит, что существует 30-35% сограждан, которые столкнулись с нашим здравоохранением и оценивают его невысоко", – пришел к выводу губернатор.

Полтавченко продолжил: уровень знаний и качество оборудования медиков у него не вызывает вопросов, однако есть претензии к их отношению к людям.

"Бывает такое, что смотрят, как на болванку, которую надо четыре раза уколоть, три раза послушать, как дышит, дать пинка и до свидания. Вряд ли самочувствие у вас после этого будет хорошее", - заявил градоначальник.

При этом он заметил, что почти четверть городского бюджета идет на здравоохранение и поэтому горожане вправе рассчитывать на стопроцентное уважительное отношение.