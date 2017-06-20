Полтавченко представил трех новых глав районов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 20 июня представил в Смольном новых глав администраций районов. Кадровые изменения произошли во Фрунзенском, Невском и Пушкинском районах. Об этом сообщает АБН.

Фрунзенский район возглавил бывший заместитель руководителя Петроградского района Валерий Сапожников, Пушкинский – экс-глава Фрунзенского Владимир Омельницкий, а Невский район – Алексей Гульчук.

Полтавченко также представил главу юридического комитета правительства Петербурга, ею стала бывшая заместительница председателя Юлия Осипова.

Предыдущий руководитель Пушкинского района Дмитрий Берестов уволился по собственному желанию. В Невском районе ранее главой был Константин Серов, он покинул пост и стал вице-губернатором.