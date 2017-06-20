В Петербурге за два года расселят всего пять аварийных домов. Новые квартиры в 2017-2018 годах получат лишь 150 жителей Северной столицы. Такое распоряжение подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Большинство расселяемых построек находится в пригородных районах: дом номер 7Б по улице Восстания в Зеленогорске, номер 37 по Советской улице в Песочном, номер 51 по 3-й Зеленой в Солнечном и номер 47 по Михайловской в Ломоносове. В адресную программу попал единственный дом в границах города – номер 10 по Полтавской улице.

В сносимых постройках проживает 61 семья. Для их расселения планируется выделить 3,4 тыс. кв. метров нового жилья - по 22,8 кв. метров на человека. Всего в аварийных домах Петербурга проживает около пяти тыс. человек.