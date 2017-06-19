Кондитерская Odemi приглашает петербуржцев попробовать по-настоящему полезные сладости

Быть здоровым, стройным и иметь подтянутую фигуру - мечта почти каждого человека. Заботясь о себе, люди следуют правильному питанию, в котором редко находится место для сладкого. А что делать тем, кто не представляет свою жизнь без тортика?

Компания Odemi уделяет особое внимание выбору ингредиентов, на которых работает. Изготовление качественных и здоровых продуктов является приоритетом, поэтому кондитеры не используют искусственные ароматизаторы и добавки. Если нужно придать особый аромат и вкус изделию, то берут настоящие маслянистые стручки ванили, или свежую зелень, цельные специи, сухоцветы.

В производстве используются отборные свежие и замороженные ягоды и фрукты, 100% фруктовые и ягодные пюре, сухофрукты и орехи, настоящий бельгийский и французский шоколад премиум-класса, сливки животного происхождения без добавления пальмового масла и растительных жиров, фермерское сливочное масло.

«Мне, как женщине и молодой маме, которая заботится о здоровье, занимается спортом и старается вести правильный образ жизни, очень важно следить за своим питанием. Я хорошо знаю, как трудно найти правильные сладости с хорошим составом. Правильное питание - это не повод себя ограничивать в сладком, это скорее необходимость следить за тем, из чего состоит твой десерт.

Еда должна приносить удовольствие! Именно поэтому для нас было важно разработать линейку правильных и здоровых десертов. В нашем меню представлены десерты, которые подойдут для взрослых и детей с самыми разными особенностями питания и ограничениями: без молока, яиц, муки и прочих аллергенов. Мы гордимся, что наши десерты без вреда для здоровья едят самые маленькие гости, кормящие мамы и приверженцы здорового образа жизни», - рассказала шеф-кондитер и основательница кондитерской студии Odemi Ольга Демидова.

Помимо здоровой продукции, студия устраивает мастер-классы для тех, кто хочет побаловать себя и близких сладостями без вреда для фигуры. Кондитерская студия Odemi постоянно развивается, находится в поисках новых техник и рецептур, чтобы доказать, что десерты могут есть все!