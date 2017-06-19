«Вечерний Ургант» с 19 июня вещает из Петербурга

Телешоу на Первом канале «Вечерний Ургант» с 19 июня начинает вещать из петербургского «Ленинград-центра». Дело в том, что в третий раз ведущий Иван Ургант прилетел в родной город, чтобы вести праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Гостями программы до 23 июня станут актеры сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков и Юрий Кузнецов, команда фильма «Мифы о Москве» Милош Бикович и Паулина Андреева, а в последнем выпуске из города на Неве в качестве музыкального гостя появится Сергей Шнуров.

Кроме того, в Петербург специально для съемок в «Вечернем Урганте» прилетит британский актер Том Холланд - исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Сегодня, 19 июня, парусник Tre Kronor af Stockholm прибыл в Петербург для участия в «Алых парусах». Праздник выпускников начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.