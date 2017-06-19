  • 19 Июнь 2017
USD 20.06.2017 57.9585 +0.2177
USD ММВБ 23:17 58.05000  
EUR 20.06.2017 64.8614 +0.4053
EUR ММВБ 23:17 64.9480  
Нефть($) 19.06.2017 46.93 0.82
Нефть(p) 19.06.2017 2719.99 +57.56

«Вечерний Ургант» с 19 июня вещает из Петербурга

Автор:


© Фото: YouTube / Быстрые Лисы

Темы дня

Гостями программы станут актеры сериала «Улицы разбитых фонарей», Сергей Шнуров и другие.

Телешоу на Первом канале «Вечерний Ургант» с 19 июня начинает вещать из петербургского «Ленинград-центра». Дело в том, что в третий раз ведущий Иван Ургант прилетел в родной город, чтобы вести праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Гостями программы до 23 июня станут актеры сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков и Юрий Кузнецов, команда фильма «Мифы о Москве» Милош Бикович и Паулина Андреева, а в последнем выпуске из города на Неве в качестве музыкального гостя появится Сергей Шнуров.

Кроме того, в Петербург специально для съемок в «Вечернем Урганте» прилетит британский актер Том Холланд - исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Сегодня, 19 июня, парусник Tre Kronor af Stockholm прибыл в Петербург для участия в «Алых парусах». Праздник выпускников начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm