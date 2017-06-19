Картина дня: Сирия и сбой в работе «Яндекс.Такси»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала Сирия. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (08:55), «Деловой Петербург» (09:25) и «Телеграф» (09:30).

Сегодня, 19 июня, развернулся скандал после сбитого самолета в Сирии. Силы международной коалиции во главе с США сбили Су-22 сирийских ВВС. После этого Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в воздухе.

Теперь, как рассказали в Минобороны, все летательные аппараты коалиции западнее Евфрата «будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей». Москва также потребовала «тщательного расследования» инцидента с Су-22 с американской стороны. Атаку на самолет в Минобороны назвали «циничным нарушением» суверенитета Сирии.

Минобороны заявило, что США не выходили на связь с российскими ВВС перед атакой на Су-22. Вашингтон при этом утверждает, что россиян предупредили об операции. В США завяили, что сирийский Су-22 был сбит, когда он сбрасывал бомбы над дружественными международной коалиции формированиями в провинции Ракка.

Вечером 19 июня стали известны подробности происшествия, ставшие поводом для разногласий. Сирийским военным все же удалось спасти летчика ВВС Сирии, полковника Али Фахеда. Сбитого летчика нашли примерно в 30 км южнее сирийского города Ракка. Спасательная операция осложнилась в связи с тем, что место приземления полковника было в непосредственной близости от позиций запрещенной в России террористической организации ИГ члены группировки также искали пилота.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал сбой в работе сервиса «Яндекс.Такси». Сбой произошел сегодня около 11 утра - начались перебои в работе одного из дата-центров «Яндекс.Такси». «Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши сервера оказались перегружены», - объяснили в сервисе. Сейчас «Яндекс.Такси» работает в штатном режиме, проблема устранена.

После устранения неполадок, компания сообщила, что пришлет скидку на две поездки всем, кто не смог вызвать такси из-за сбоя. «Сегодня в течение нескольких часов из-за технического сбоя пользователи в ряде регионов испытывали трудности с заказом машины. Сейчас проблема устранена. Всем пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, мы пришлем скидку на две ближайших поездки до конца недели», - рассказали в пресс-службе.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Закс.ру».