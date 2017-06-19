Роспотребнадзор: Все водоемы Петербурга непригодны для купания

Роспотребнадзор отчитался, что все водоемы Петербурга непригодны для купания. По состоянию на 19 июня все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Санитарные нормы нарушены на реке Ижора в Колпинском районе, в первом, втором и третьем Суздальском озере (Верхнем, Среднее, Нижнее) в Выборгском районе, в Ольгинском водоеме Выборгского района, в Колонистском пруде Пушкинского района.

Кроме того, не соответствует нормам для купания озеро Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый»), Финский залив (пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий» и «Морские Дубки»), река Малая Невка (пляж Приморского парка Победы), а также река Нева (пляж Петропавловской крепости, который закрыли на месяц).

«За период с 13 по 14 июня отобрано по 49 проб воды водных объектов на санитарно-химические и микробиологические показатели», - рассказали в ведомстве. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что можно купаться в озере «Безымянное», однако по итогам новой проверки оно также признано опасным для здоровья.

«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», - предупреждают специалисты.