Станция метро "Сенная площадь" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 18:10 на вход и выход из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. Очевидцы сообщали о пожарных и медиках около станции.

"В 18:36 станция и переход "Спасская-Садовая" открыты, взрывоопасных предметов не обнаружено", - уточнили в метрополитене.