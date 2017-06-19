С начала 2017 года на дорогах России произошло более 55 тысяч ДТП. За январь-май число аварий уменьшилось на 5%, а количество погибших на автодорогах уменьшилось на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ.

В некоторых регионах (Брянской, Смоленской, Самарской, Белгородской областях) ситуация улучшилась значительно. Ощутимо меньше смертельных ДТП также стало в Москве и Подмосковье, пишет издание.

В Минздраве России общее снижение смертности на дорогах связывают в том числе с увеличением оперативности оказания медпомощи.

«В 2016 году был обновлен парк санитарного автотранспорта с высокой степенью износа. В субъекты направлено 2154 автомобиля скорой помощи и 113 реанимобилей. 94% бригад скорой помощи прибывали на место происшествия менее чем за 20 минут», - уточнили в ведомстве.

Несмотря на это, в некоторых регионах количество аварий с гибелью людей выросло. Так, более чем на 10% она выросла в Карелии, Волгоградской области, Башкортостане, Хабаровском крае. Более чем на 20% - в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях. Более чем на 30% - в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40% - в Амурской области.