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В Гатчине выращивают запасной газон для «Зенит-арены» на ЧМ-2018

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Он зарезервирован вице-губернатором Игорем Албиным «для подстраховки».

В Гатчине выращивают запасной рулонный газон для «Зенит-арены» на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

«В порядке подстраховки у меня есть запасной рулонный газон на чемпионат мира. Он зарезервирован, но не оплачен», – цитирует издание Албина.

Первым раскритиковал газон на «Зенит-арене» генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра «Зенита» с «Краснодаром» 17 мая была перенесена на «Петровский».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона, он должен выдержать четыре игры Кубка конфедерации. Первый матч прошел 17 июня, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0, газон выдержал.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет еще три матча чемпионата: 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.

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