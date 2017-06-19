Надувную утку с Марсова поля продадут на аукционе

Надувную утку с протестной акции, которая прошла 12 июня на Марсовом поле, продадут на аукционе. Собранные деньги пойдут на помощь задержанным активистам движения "Весна", в том числе на оплату штрафов.

Митинги против коррупции во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. На несогласованную акцию на Марсовом поле собралось от семи до десяти тыс. человек, были задержаны 548 человек.

На митинге были задержаны в том числе десять активистов и сторонников движения "Весна". Общая сумма штрафа для них - более ста тыс. рублей. В связи с этим принято решение провести аукцион в поддержку задержанных 12 июня.

Аукцион проводится в телеграм-чате, однако организаторы намерены выставить резиновую утку на eBay к вечеру 19 июня, поэтому торги за нее приостановлены, пишет "Бумага". Сейчас за утку предлагают десять тыс. рублей.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".