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Работа сервиса "Яндекс.Такси" полностью восстановлена

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

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Компания пришлет скидку на две поездки всем, кто не смог вызвать такси из-за сбоя.

Работа сервиса "Яндекс.Такси" полностью восстановлена. Компания пришлет скидку на две поездки всем, кто не смог вызвать такси из-за сбоя. Об этом сообщили "Санкт-Петербург.ру" в пресс-службе сервиса.

"Сегодня в течение нескольких часов из-за технического сбоя пользователи в ряде регионов испытывали трудности с заказом машины. Сейчас проблема устранена. Всем пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, мы пришлем скидку на две ближайших поездки до конца недели", - рассказали в пресс-службе.

Сбой произошел сегодня, 19 июня, около 11 утра - начались перебои в работе одного из дата-центров "Яндекс.Такси". "Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши сервера оказались перегружены", - объяснили в сервисе. Сейчас "Яндекс.Такси" работает в штатном режиме, проблема устранена.

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