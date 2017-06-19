В Ботаническом саду Петербурга 19 июня состоится "Битва цариц": начали цвести сразу два уникальных кактуса Selenicereus grandiflorus и Selenicereus macdonaldiae. Об этом сообщается в официальной группе сада "ВКонтакте".

"Казалось бы: понедельник - выходной день, но у цариц не забалуешь, сегодня обе решили цвести одновременно. Так что, впервые в истории всем нам предоставляется уникальный шанс увидеть одновременное цветение и выяснить "кто на свете всех милее", - рассказали сотрудники БИН РАН.

Причем Selenicereus grandiflorus - самый старый экземпляр коллекции ботсада, растение пережило блокаду и революцию. Сад будет открыт сегодня с 19 до 22 часов в режиме экскурсий на Тропическом полумаршруте (оранжереи 15-18). Стоимость билетов для взрослых посетителей - 300 рублей; для детей старше четырех лет и школьников по ученическому билету - 200 рублей.

Бутоны готовы распуститься. Фото: vk.com/botsad_spb