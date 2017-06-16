Ирада Вовненко уволилась из музея "Исаакиевский собор"

Бывший и.о. директора музея "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко уволилась. Писательница намерена начать роман о итальянской художнике Сандро Боттичелли. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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"Да, я счастлива, что ухожу. Теперь у меня будет время, чтобы приступить к написанию романа о Сандро Боттичелли. Кстати, там будут эротические сцены, потому что любовь и секс присущи живым людям", – заявила Вовненко.

Должность директора "Исаакиевского собора" освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию, он возглавлял музей девять лет. За день до ухода Бурова, 31 мая, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ стали появляться различные слухи об ее уходе. Шумиху вокруг увольнения Вовненко подняла "Фонтанка.ру", опубликовал новость, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы.

После этого РИА "Новости" написали, что Ирада Вовненко сама уходит из музея. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Днем ранее, 15 июня, стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Накануне, 15 июня, президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.